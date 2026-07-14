​Économie bleue : le Port autonome de Dakar a généré près de 700 milliards de FCFA entre 2022 et 2024

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé l'importance stratégique de l'économie bleue pour le développement du Sénégal, à l'ouverture de la première édition du Forum national sur le développement durable des transports maritimes et de la logistique dans l'économie bleue. Il a révélé que les activités du Port autonome de Dakar ont généré près de 700 milliards de francs CFA entre 2022 et 2024, tout en créant des milliers d'emplois.



Pour le chef de l'État, ces résultats illustrent le potentiel de l'économie bleue comme moteur de croissance, d'innovation et de création de richesses. « Nation ouverte sur l'océan Atlantique, riche de 750 kilomètres de côtes et d'un vaste réseau fluvio-lacustre, notre pays dispose d'atouts qui font de l'économie bleue un puissant levier de transformation structurelle, d'emploi, d'innovation, de compétitivité et de prospérité partagée », a-t-il déclaré.



Bassirou Diomaye Faye a également présenté les principales orientations de l'État pour accélérer le développement du secteur. Elles reposent notamment sur la modernisation des infrastructures portuaires, le développement des corridors logistiques, la promotion de transports maritimes durables, la sécurisation des espaces maritimes, la formation des jeunes aux métiers de la mer ainsi que la préservation des écosystèmes marins et côtiers.



Le président de la République a insisté sur la nécessité de protéger et de valoriser l'économie bleue, au regard de sa contribution croissante à l'économie nationale et de son potentiel pour soutenir une croissance durable.



Organisé sur deux jours, le Forum national sur le développement durable des transports maritimes et de la logistique dans l'économie bleue réunit des acteurs publics et privés autour de plusieurs panels consacrés aux enjeux et aux perspectives du secteur. Les échanges visent à repenser les modèles de développement économique du Sénégal face aux défis et aux opportunités liés à l'économie bleue.