​Etats-Unis : 19 procureurs républicains de l'État font pression sur Costco pour qu'il baisse ses politiques de diversité

Dix-neuf procureurs généraux républicains ont demandé à Costco Wholesale de renoncer à ses politiques de diversité, d'équité et d'inclusion, en invoquant des préoccupations en matière de discrimination et de risques juridiques.



Cette décision intervient après que 98 % des actionnaires du détaillant américain ont voté la semaine dernière contre une proposition demandant un rapport sur les risques liés à ses initiatives en matière de diversité et d'inclusion, s'opposant ainsi à l'examen de plus en plus minutieux dont ces politiques font l'objet.



Costco n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.



Selon ‘’zonebourse’’, dans une lettre adressée à Ron Vachris, le grand patron de Costco, des représentants de l'État ont accusé son entreprise d'avoir redoublé d'efforts pour appliquer des politiques qu'ils estiment contraires aux principes du mérite et à la législation fédérale.



Les 19 représentants républicains, dirigés conjointement par Ken Paxton, procureur général du Texas, et Brenna Bird, procureur général de l'Iowa, ont demandé à Costco d'informer les États dans un délai de 30 jours de son intention d'abroger ses politiques en matière de DEI ou de fournir une explication quant à leur maintien.



La pression exercée par les républicains intervient après que le président américain Donald Trump a publié un décret ordonnant aux chefs des agences gouvernementales de démanteler les politiques de DEI dans les agences fédérales, les entreprises fédérales et dans le secteur privé.



Des entreprises telles que Meta Platforms, Amazon.com, JPMorgan Chase et Boeing ont modifié leurs initiatives, abandonné leurs objectifs en matière d'IED ou mis fin à leur participation à l'indice d'équité des entreprises de la Fondation Human Rights Campaign.