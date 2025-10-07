​Fii Sénégal 2025 : Le Président Bassirou Diomaye Faye lance un appel à un investissement massif

​Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a lancé un appel à un investissement massif. Il a prononcé un discours fort et mobilisateur lors du forum économique international, marquant l'engagement de son administration à transformer le pays et à renforcer ses partenariats stratégiques. Devant des acteurs économiques venus de tous les continents, il a réaffirmé la détermination du Sénégal à bâtir son avenir. Le président Faye a aussi présenté les atouts de son pays aux investisseurs internationaux à l'occasion de l'événement Fii Sénégal 2025.



​Cette année, le Royaume d'Arabie Saoudite était l'invité d'honneur, un choix qui, selon le chef de l'État, « reflète la profondeur et la vitalité des relations entre nos deux pays ainsi que la volonté partagée d'aller plus loin ». Le président Faye a souligné les « liens solides d'amitié fraternelle et de coopération politique, religieuse et économique confiante » qui unissent Dakar et Riyad.



Ce partenariat se traduit déjà par des investissements saoudiens significatifs dans des secteurs clés tels que les infrastructures, l'énergie, la santé et l'éducation. Il a notamment mentionné quatre projets majeurs en cours, financés par le Fonds saoudien de développement, touchant à la mobilité urbaine, au désenclavement des zones agricoles et minières, au développement communautaire et à l'accès à l'eau potable via le dessalement de l'eau de mer.



​S'adressant aux investisseurs étrangers, le Président Faye a positionné le Sénégal comme un lieu d'investissement idéal. « Terre d'accueil et d'hospitalité, le Sénégal est idéalement situé pour favoriser un environnement propice aux investissements », a-t-il déclaré, insistant sur les atouts du pays, tel qu’une stabilité politique, une tradition démocratique, et une gouvernance transparente où la lutte contre la corruption est au cœur de l'agenda national. Le chef de l'État a mis en lumière les opportunités économiques diversifiées offertes aux investisseurs dans des secteurs prioritaires comme, à savoir les infrastructures, l'agriculture, les énergies (notamment le solaire, l'éolien et l'hydrogène vert), les industries, le tourisme et l'artisanat, le numérique et la FinTech.

Selon le président, l'un des plus grands atouts du pays reste son capital humain, avec plus de la moitié de la population ayant moins de 25 ans : « Nous avons une population jeune, éduquée, connectée, créative et source de talent pour l'entreprise et les investisseurs ».



​Pour exploiter pleinement ces opportunités, l'administration Faye a élaboré une feuille de route claire : l'Agenda National de Transformation et la Vision Sénégal 2050. Cette stratégie repose sur quatre piliers fondamentaux, bâtir une économie durable, résiliente et compétitive par la diversification et la valorisation des ressources naturelles, humaines et culturelles. ​Valoriser les terroirs et faire de chaque région un pôle de développement. Renforcer la gouvernance pour qu'elle soit plus inclusive, transparente et efficace. Investir massivement dans le capital humain.



​Cette vision se décline en un plan stratégique 2024-2035 et un plan quinquennal 2025-2029, offrant de « réelles opportunités d'investissement et de partenariats publics-privés ».



Le président a conclu en exprimant sa volonté que chaque rencontre du forum soit une chance de bâtir un « avenir collectif où le succès de l'un nourrit celui de l'autre », soulignant l'objectif de partenariats mutuellement bénéfiques. Malgré la conjoncture nationale et mondiale, il a assuré que le Sénégal avance, porté par la croissance des secteurs productifs et de l'énergie.