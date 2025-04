​Fonds Covid-19 : Mamadou Ndiaye, ancien directeur de la Prévention, libéré après avoir consigné 10 millions de F Cfa

Arrêté dans le cadre de l’enquête sur la gestion des Fonds Covid et placé en garde à vue à la Division des investigations criminelles (DIC), depuis mardi, l’ancien directeur de la Prévention au ministère et la Santé et de l’Action sociale, Mamadou Ndiaye , vient d’être libéré par le doyen des juges d’instruction après avoir consigné la somme de 10 millions de F Cfa.Il a été inculpé pour "détournement de deniers publics". Le Dr Mamadou Ndiaye a consigné la somme de 10 700 000 F CFA. Il a été ensuite placé sous contrôle judiciaire par le juge du 1er cabinet.