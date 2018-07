​Immigration : Découvrez les trois grandes voies migratoires de la Méditerranée

La Méditerranée occidentale est parcourue de minuscules rafiots qui ne mettent pas longtemps à couler quand ils échappent aux patrouilles de police. La Méditerranée centrale a compté d’énormes naufrages, dont les deux tragédies des 12 et 19 avril 2015, qui ont fait respectivement 400 et 800 morts. La Méditerranée orientale, d’habitude la moins périlleuse, a englouti 806 personnes en 2015, lors du spectaculaire mouvement de population qui a vu près d’un million de migrants – syriens, afghans et irakiens principalement – quitter en quelques mois la côte anatolienne pour l’Europe.



La route de la mort

Si les trois routes s’avèrent redoutables, celle de la Méditerranée centrale est de loin la plus dangereuse. Et ce, pour une raison simple: elle est longue de plusieurs centaines de kilomètres, quand les deux autres se comptent en simples kilomètres. Ce handicap de base a été aggravé au fil du temps par les réseaux locaux de passeurs, qui ont adopté des stratégies toujours plus risquées, en multipliant les traversées durant l’hiver, en recourant à des embarcations de plus en plus pourries et en en lâchant toujours davantage en même temps, au risque de saturer les secours.