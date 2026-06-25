​Inclusion financière : La BCEAO ajuste le calendrier d'intégration à son système de paiement instantané

La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a annoncé, ce 25 juin, une « prolongation du délai de connexion à la Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané (PI-SPI) ».
Selon le communiqué de l’institution, cette mesure vise à permettre aux institutions financières d'achever leur intégration dans des conditions optimales pour garantir « une qualité de service conforme aux exigences de la plateforme ».
Désormais, les nouvelles échéances pour l'ouverture effective des services sont fixées au « 30 septembre 2026 pour les banques et les établissements de monnaie électronique et de paiement » et au « 30 juin 2027 pour les institutions de microfinance soumises à la supervision de la Commission Bancaire de l'UMOA ».
À travers cette initiative lancée initialement le 30 septembre 2025, la BCEAO réaffirme son « engagement en faveur d'une innovation utile, au service de l'inclusion financière ».
Selon le communiqué de l’institution, cette mesure vise à permettre aux institutions financières d'achever leur intégration dans des conditions optimales pour garantir « une qualité de service conforme aux exigences de la plateforme ».
Désormais, les nouvelles échéances pour l'ouverture effective des services sont fixées au « 30 septembre 2026 pour les banques et les établissements de monnaie électronique et de paiement » et au « 30 juin 2027 pour les institutions de microfinance soumises à la supervision de la Commission Bancaire de l'UMOA ».
À travers cette initiative lancée initialement le 30 septembre 2025, la BCEAO réaffirme son « engagement en faveur d'une innovation utile, au service de l'inclusion financière ».
Autres articles
-
Sécurité ferroviaire : Les CFS lancent un système automatique sans fil et solaire sur l’axe Dakar-Thiès
-
Conférence des cadres : Léna Sène décline les trois axes stratégiques de la majorité présidentielle
-
Escalade au Moyen-Orient : L'UA appelle à la retenue face aux menaces sur la stabilité mondiale
-
Économie / Sénégal : L'inflation contenue à 1,3% en mai 2026, portée par la hausse des prix de l'alimentation
-
Abuja : La CEDEAO et l'Union africaine harmonisent leurs systèmes d'alerte précoce contre les conflits