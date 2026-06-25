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​Inclusion financière : La BCEAO ajuste le calendrier d'intégration à son système de paiement instantané



​Inclusion financière : La BCEAO ajuste le calendrier d'intégration à son système de paiement instantané
La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a annoncé, ce 25 juin, une « prolongation du délai de connexion à la Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané (PI-SPI) ».

Selon le communiqué de l’institution, cette mesure vise à permettre aux institutions financières d'achever leur intégration dans des conditions optimales pour garantir « une qualité de service conforme aux exigences de la plateforme ».

Désormais, les nouvelles échéances pour l'ouverture effective des services sont fixées au « 30 septembre 2026 pour les banques et les établissements de monnaie électronique et de paiement » et au « 30 juin 2027 pour les institutions de microfinance soumises à la supervision de la Commission Bancaire de l'UMOA ».

À travers cette initiative lancée initialement le 30 septembre 2025, la BCEAO réaffirme son « engagement en faveur d'une innovation utile, au service de l'inclusion financière ».
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Fodé Bakary Camara

Jeudi 25 Juin 2026 - 16:23


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