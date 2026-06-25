​Kolda : 45 acteurs religieux formés à la prévention de la santé mentale

Quarante-cinq acteurs religieux de la région de Kolda ont été sensibilisés à la prévention de la santé mentale lors d’un forum organisé en début de semaine par l’ONG Enda Jeunesse Action. Cette rencontre a réuni des imams, maîtres coraniques et muezzins dans le but de renforcer leur rôle dans la promotion du bien-être psychologique au sein des communautés.



Selon la responsable du bureau d’Enda Jeunesse Action de Kolda, Mme Coumba Boye Sy, cette initiative vise à obtenir un engagement accru de ces leaders religieux dans la prévention des problèmes de santé mentale, notamment chez les enfants et les jeunes.



« Enda Jeunesse Action contribue à l’amélioration de la santé mentale sous l’angle non médical et de la prévention. Nous souhaitons que ces acteurs communautaires deviennent de véritables relais pour promouvoir le bien-être psychologique dans leurs différentes localités », a-t-elle expliqué.



Au cours des échanges, les participants ont été outillés sur plusieurs aspects liés à la santé mentale. Le facilitateur de la rencontre, Oustaz Sana Baldé, a indiqué que le forum a permis aux bénéficiaires de mieux comprendre les mécanismes de référencement des cas nécessitant une prise en charge vers les services psychosociaux compétents.



« Ces acteurs religieux sont souvent les premières personnes sollicitées lorsqu’un individu ou une famille traverse une difficulté. Il était donc important qu’ils connaissent les structures de référence, mais aussi les notions de base relatives aux émotions, aux facteurs qui les déclenchent et aux différents domaines de la santé mentale », a-t-il souligné.



Les participants ont salué l’initiative, estimant qu’elle renforce leurs capacités à accompagner les populations sur des questions de plus en plus présentes dans les communautés.



Pour plusieurs bénéficiaires, cette formation fait désormais d’eux des acteurs privilégiés dans le combat pour la promotion de la santé mentale et du bien-être psychosocial au sein de leurs communautés respectives.



Ce forum s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet « À l’école en toute sérénité », piloté par Enda Jeunesse Action avec l’appui financier de son partenaire hollandais Kinderspostzegels. À travers ce projet, l’organisation entend contribuer à la création d’un environnement favorable à l’épanouissement et à la réussite scolaire des enfants et des jeunes.