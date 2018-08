​Le candidat de téléréalité Tom Diversy est mort à l'âge de 24 ans

Il était connu pour avoir participé aux émissions 10 couples parfaits et La Villa, la bataille des couples.Tom Diversy, 24 ans, est mort ce jeudi 23 août après son accident de moto, annonce sur Twitter Shauna Events, qui gérait sa communication."Tom était un jeune homme solaire et bienveillant. Il restera dans le cœur de tous les gens qui l'ont rencontré, de sa famille, de ses amis et de tous les téléspectateurs qu'il a touchés. Sa personnalité aura marqué nos vies, tout comme son sourire", peut-on lire dans le communiqué.Connu pour avoir participé aux émissions 10 couples parfaits (NT1) et La Villa, la bataille des couples (TFX), le jeune homme était soigné à Nice après son accident survenu mercredi 22 août. Il avait été placé dans un coma sous respirateur artificiel.