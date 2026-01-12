​Polémique sur l’achat de véhicules à l’Assemblée nationale : « Nay Leer » exige l’ouverture d’une enquête parlementaire

​Face aux soupçons de malversations et à la polémique sur l’achat de véhicules de luxe, l’organisation citoyenne dirigée par Babacar Mbaye Ngaraf exige l’ouverture d’une enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur les finances de l’Hémicycle.



Dans une lettre ouverte adressée aux présidents des groupes parlementaires Pastef et Takku Wallu, ainsi qu’aux députés non-inscrits, la plateforme citoyenne « Nay Leer » réclame une transparence totale sur l’utilisation des deniers publics au sein de l'institution.



​ Des informations font état de l’acquisition de voitures de fonction d’une valeur unitaire de 50 millions de FCFA. Pour le coordonnateur national Babacar Mbaye Ngaraf, une telle dépense interroge sur l'éthique parlementaire face aux réalités économiques et sociales des Sénégalais.



​ Le député de la majorité a publiquement mis en cause le président de l’Assemblée nationale, dénonçant une « gestion gabegique ». Une sortie qui a jeté un pavé dans la mare et que la plateforme refuse de voir enterrée.



​Pour l'organisation citoyenne, il est temps de sortir du simple affrontement médiatique. Elle exhorte les députés de la majorité à incarner les valeurs de transparence qu'ils prônent.



​« Ces graves accusations doivent être soit rigoureusement établies, soit clairement infirmées. On ne peut plus rester au stade de la polémique », martèle le document de la plateforme.



​Les solutions préconisées par « Nay Leer » : ​La création d'une commission d'enquête parlementaire ou d'une mission d'information, la saisine de la Cour des comptes pour auditer les marchés publics de l'institution, l'audition formelle du député Kaba Diakité pour corroborer ses allégations.



​Alors qu'un climat de suspicion s'installe durablement, l'opinion publique attend désormais de voir comment les parlementaires, toutes tendances confondues, réagiront à cette interpellation. L'enjeu est de taille : restaurer la crédibilité de la Chambre basse et garantir le droit légitime des citoyens à l'information.