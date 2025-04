​Poursuivi pour diffusion de fausse nouvelles : Simon Faye devant le procureur ce lundi 14 avril

Le journaliste Simon Faye, rédacteur en chef de SenTV et de Zik FM, passera le week-end dans les locaux de la Division des Investigations Criminelles (DIC). Sa garde à vue a été prolongée dans le cadre d'une enquête pour diffusion de fausses nouvelles, selon des sources proches du dossier.



Interpellé hier jeudi, Simon Faye est au cœur d’une affaire liée à la publication d’un article du site Afrique Confidentielle, relayé sur la page Facebook « Zik FM L’Officiel ». Son avocat, Me Alioune Badara Fall, dénonce une arrestation injustifiée. « Malheureusement, mon client vient d'être placé en garde à vue par les enquêteurs de la DIC pour une nouvelle qu’il n’a pas diffusée. Il ne connaît ni l’auteur ni la personne ayant publié ce contenu », a-t-il déclaré.



L’avocat s’interroge sur la logique de l’enquête : « Il y a plusieurs sites qui ont publié cet article. Ils ont été clairement identifiés, mais leurs administrateurs n'ont même pas été interpellés. Simon Faye a nié tous les faits qui lui sont reprochés. Il n'est ni l'auteur, ni administrateur du site. Le maintenir en garde à vue relève d'une motivation qu’on peine à comprendre », a-t-il ajouté.



Selon Me Fall, aucun élément de preuve ne relie directement Simon Faye à la publication incriminée. Il estime que le dossier est vide et se dit confiant quant à l'issue judiciaire de l’affaire : « Aucun juge ne pourra le condamner pour cette infraction. »