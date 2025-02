​Rapport de la Cour des comptes : Dr Sékouna Diatta appelle à punir les responsables

Le Directeur Général de l’Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte, Sékouna Diatta n’a pas été indifférent suite au rapport de la Cour des Comptes sur la gestion des finances publiques de 2019 au 31 mars 2024. Affirmant qu'il confirme les scandales précédents, Dr Diatta appelle la justice à enquêter pleinement et à punir les responsables. Il était l'invité du Jury du Dimanche, ce 16 février 2025 sur iRadio.



« La transparence est cruciale pour que de nombreux Sénégalais soutiennent notre parti et l'amènent au pouvoir. Le gouvernement actuel doit présenter la vérité sans filtre aux Sénégalais, y compris à la diaspora. Nous avons trouvé une situation, et nous avons estimé qu’il était de notre devoir de la porter à la connaissance des citoyens. Ce rapport révèle un triste bilan financier », tonne Dr Sékouna Diatta.



Il a estimé que les autorités actuelles sont sur la bonne voie pour clarifier cette situation et éviter qu’un tel scénario ne se répète. « Il faut identifier tous ceux qui ont été responsables d’une telle situation et veiller à ce que plus jamais cela ne se reproduise », a martelé l’invité du JDD.