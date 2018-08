​Santé : Des couches pour bébés contaminées

Plusieurs marques de couches-culottes contiennent des résidus potentiellement toxiques, selon « 60 millions de consommateurs ».



« 60 millions de consommateurs » continue de veiller sur la santé des plus petits. Après une première étude en 2017 dénonçant la toxicité de certains produits d'hygiène pour bébés, le magazine en remet une couche ce jeudi dans une nouvelle étude.



Et les résultats ne sont toujours pas convaincants. Selon le magazine, qui a analysé les couches-culottes de douze « marques références », plusieurs d'entre elles présentent encore des résidus toxiques. Le risque sanitaire « ne peut être écarté », souligne l'étude.



Parmi les produits potentiellement toxiques retrouvés dans les couches étudiées, on retrouve notamment des dioxines et des pesticides comme le glyphosate. Quatre marques sont touchées par le problème : Love & Green, Lotus Baby, Pommette et Lillydoo. Pas forcément les mêmes qu'en 2017, précise le magazine, qui souligne les bons résultats par exemple de « Pampers » épinglé dans la première étude.



Résultats « encourageants »

Le magazine a également retrouvé des traces de composés organiques volatils (COV) dans au moins une marque, Mots d'enfants. Ce polluant peut provoquer « des irritations de la peau, des muqueuses ou du système pulmonaire », précise « 60 millions de consommateurs ».



Tout n'est pas pour autant à jeter. « Les résultats de cette édition 2018 sont même « encourageants », selon le magazine. Celui-ci note que le nombre de couches ne contenant aucune trace est plus important qu'en 2017, sans toutefois préciser combien. En 2017, seules 2 marques de référence sur 12 n'en contenaient aucun.