​Sonko et Diomaye : Ne trahissez pas le rêve des Sénégalais ! par El Malick SECK (Photojournaliste)

Vous nous avez vendu tant de rêves pour un Sénégal développé par les jeunes, alors c’est pas le moment pour des choix partisans que vous, tous les deux, transformez cet espoir en cauchemar. Nous vous croyons assez responsables pour surmonter cet étape et faire focus sur la vie difficile du Peuple sénégalais.



MM. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko, le rêve est toujours permis. Non seulement pour le Sang des Jeunes (plus de 80 morts), handicapés physiques et moraux, emprisonnés, exclus de leur lieu de travail ou même marginalisés à cause de leur croyance à ce « Projet ».



Ces rumeurs de désaccords entre vous deux, nous Jeunes Sénégalais souhaitons que cela reste à cet stade de rumeurs. Vous êtes deux figures complémentaires du projet de transformation nationale dont nous Jeunes rêvons. Et jusque là, nous croyons que Sonko moy Diomay, Diomay moy Sonko. Cette belle histoire révolutionnaire que le Pape du Sopi, Me Abdoulaye Wade a tracé, nous avons espoir que vous êtes les dignes héritiers de ce leg politique.



Aux noms des Martyrs et du Peuple souverain, taisez vos différends et faites focus sur la vie toujours difficile des Sénégalais. Tout est cher dans le marché, l’électricité, le transport, la location, l’huile, le sucre, le lait, bref Tout et Gôr-gôrlu en souffre.



La souffrance, le mal vivre des Sénégalais devrait constituer votre priorité première. Et nous Jeunes Sénégalais avons mis à votre disposition, tous les moyens pour que vous y parviendrez.

Nous nous réjouissons de votre position face au Fmi, notre souveraineté n’est pas négociable.

Vive le Sénégal et vive la cohésion nationale.

