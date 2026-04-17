​Télécoms : le Sénégal franchit la barre record de 128 % de taux de pénétration

Dans un contexte marqué par la préparation des « Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 », le Sénégal affiche une dynamique de croissance robuste. Selon les données du « Rapport Annuel 2025 de Sonatel », l'infrastructure numérique connaît une expansion fulgurante avec une couverture 4G qui touche désormais « plus de 90 % de la population ».



En termes de la performance du secteur des Télécommunications, Orange est l'opérateur leader avec 55,9 % de parts de marché. Le parc s'élève à 13,62 millions d'abonnés. Le taux de pénétration nationale est de 128 %. Le pays compte 6,83 millions de clients data mobile actifs, avec un parc 4G de 9,38 millions d'utilisateurs (en hausse de 21,8 %). Pour le Haut Débit Fixe le parc compte 906 276 clients, enregistrant une forte croissance de 21,8 %.



Le « rapport Annuel 2025 de Sonatel » souligne l'engagement du groupe, dont l'État du Sénégal détient « 27 % du capital », en faveur de la transition énergétique et de l'inclusion.