​Touba : un dispositif renforcé pour sécuriser l’approvisionnement en eau durant le Magal

À quelques jours du Grand Magal de Touba, prévu le 2 août 2026, les autorités ont renforcé le dispositif d’approvisionnement en eau afin d’assurer une couverture optimale des besoins des populations et des pèlerins attendus dans la cité religieuse.



Selon l’APS, le sous-préfet de l’arrondissement de Ndame, Djidiack Kital, a annoncé le déploiement de 50 camions-citernes destinés à remplir les réserves d’eau des ménages avant l’arrivée massive des fidèles.

« Nous avons jugé utile de déployer très tôt les camions afin de remplir les réserves des ménages avant que la circulation ne devienne difficile », a-t-il expliqué.



Parallèlement, d’importantes opérations de réparation des fuites sur le réseau de distribution sont en cours avec l’appui des plombiers de l’association Maou Rahmati et des entreprises partenaires de l’Office des forages ruraux (OFOR).



Toujours selon l’APS, le sous-préfet a également indiqué que trois nouveaux forages ont été récemment mis en service par le ministère de l’Hydraulique, portant à 48 le nombre de forages fonctionnels à Touba. Un quatrième forage devrait être réceptionné dans les prochains jours.



En outre, un arrêté a été pris pour suspendre temporairement les activités des unités de traitement de l’eau par osmose inverse, afin de limiter la pression sur le réseau de distribution et de privilégier l’alimentation des ménages durant le grand.

