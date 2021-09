​Tour d'Europe des stades: réveil de la Juventus et réponse de Manchester United attendus

Italie: la première pour la Juventus?

Enfin lancée avec une première victoire cette saison, à Malmö (3-0) en Ligue des champions, la Juventus va aussi tenter de passer la première en Serie A dans le choc du week-end contre l'AC Milan, dimanche.



Les "Bianconeri" ne comptent pour l'instant qu'un point en trois matches, un départ catastrophique.



Milan, à l'inverse a fait jusqu'ici le plein en championnat, mais vient de concéder son premier revers à Liverpool (3-2) en C1. En raison des incertitudes entourant Zlatan Ibrahimovic, absent à Anfield (tendon d'Achille), Olivier Giroud pourrait retrouver une place de titulaire en pointe.



Autre première attendue du week-end, les débuts devant son nouveau public de Franck Ribéry, après son entrée en jeu sous ses nouvelles couleurs de la Salernitana.



Il n'a pas empêché la défaite au Torino (4-0), mais va découvrir ses tifosi contre l'Atalanta. Il a été acclamé à son arrivé par des milliers de supporters, et se sait très attendu pour relever un promu lanterne rouge avec zéro point.



Angleterre: Manchester United doit réagir



Battu 2-1 par les Young Boys Berne en Ligue des Champions mardi, Manchester United doit se reprendre à West Ham, dimanche pour la 5e journée de Premier League, où il est toujours leader.



Le coach Ole Gunnar Solskjaer, très critiqué après le revers en Suisse, et Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et toute la bande, doivent se méfier des "Hammers", invaincus, même le club londonien sera privé de son attaquant Michail Antonio, suspendu.



Trois autres équipes comptent 10 points comme MU, notamment Liverpool, qui reçoit samedi (16h00) le Crystal Palace de Patrick Vieira et Odsonne Édouard enfin lancés.



Un peu plus tard (18h30), Everton se déplace à Aston Villa.



Chelsea a lui un déplacement très délicat, dimanche, un derby à Tottenham, qui doit aussi réagir après avoir perdu la première place avec une sévère première défaite à Palace (3-0).



Valence-Real, duel de leaders



Deux des coaleaders de la Liga, Valence et le Real Madrid, s'affrontent directement à Mestella, dans le choc de la 5e journée.



Les deux n'ont lâché que deux points depuis le début de la saison.



La Valence de l'ancien parisien Gonçalo Guedes et du Français Mouctar Diakhaby, bonne surprise de ce début de saison, espère confirmer.



Le Real se présente fort de sa victoire arrachée en toute fin de match par Eduardo Camavinga et Rodrygo à l'Inter Milan (1-0).



Le troisième coleader, l'Atlético Madrid, reçoit Bilbao, auteur d'un bon départ. Les "Matelassiers" attendent toujours un but d'Antoine Griezmann depuis son retour.



Enfin, déclassé européen après la correction infligée par le Bayern (3-0), le FC Barcelone, où le coach Ronald Koeman est sous le feu des critiques, reçoit Grenade lundi pour clôturer cette journée.



Bundesliga: les ténors tranquilles



La cinquième journée de Bundesliga laisse aux gros bras une chance de maintenir le statu quo contre des adversaires à leur portée.



Le leader Wolfsburg, qui a réussi un hold-up à Lille en Ligue des champions pour prendre un point (0-0), est favori dimanche (19h30) à domicile contre Francfort, qui n'a toujours pas remporté le moindre match cette saison.



Les "Loups" du défenseur français Maxence Lacroix, seuls à avoir fait le plein (12 points en quatre matches), sont toujours talonnés par Munich.



Sur la lancée de sa démonstration 3-0 à Barcelone, le Bayern ne devrait pas avoir trop de soucis à se faire en accueillant le promu Bochum samedi (15h30).



Dortmund est à un point derrière le "Rekordmeister" et reste aussi sur sa bonne impression de la victoire en Ligue des champions 2-0 à Besiktas.



Le Borussia accueille l'Union Berlin dimanche (17h30).



Leipzig, qui a manqué son début de saison, se rend à Cologne samedi (18h30) après avoir encaissé 10 buts en deux matches, 4-1 contre le Bayern et 6-3 à Manchester City.