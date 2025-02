​Xi Jinping riposte aux tarifs douaniers de Donald Trump

Pékin a annoncé, ce mardi 04 février une série de mesures de rétorsion contre Washington. En réponse aux tarifs douaniers imposés par Donald Trump, la Chine a choisi d'imposer des droits de douane compris entre 10 et 15 % sur une gamme de produits américains. Il s'agit, notamment du charbon, du gaz naturel, des machines agricoles, ainsi que divers autres biens. Cette riposte marque un nouvel épisode dans la guerre commerciale entre les deux plus grandes économies mondiales.



La décision chinoise survient après que le président américain a imposé un tarif de 10 % sur les importations chinoises. Un geste qui avait déjà provoqué une réaction féroce de la part de Pékin. En introduisant ces droits de douane sur des produits stratégiques en provenance des États-Unis, la Chine cherche à exercer une pression économique sur l'administration Trump, tout en envoyant un message clair sur sa volonté de défendre ses intérêts commerciaux.



Dans la même veine, Pékin a également décidé d'interdire l'exportation de certains minéraux rares et essentiels. Ces minéraux, utilisés dans la fabrication de produits de haute technologie, tels que les téléphones mobiles, les écrans plats, et les batteries. Qui sont d'une importance capitale pour les industries américaines. L'interdiction de leur exportation pourrait donc avoir des conséquences directes sur des secteurs clés de l'économie américaine.



Face à ces mesures, la Chine n’a pas hésité à recourir aux institutions internationales pour défendre sa position. Pékin a déposé une plainte formelle contre les États-Unis auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). La Chine dénonce les pratiques commerciales qu'elle considère comme injustes et contraires aux règles internationales.