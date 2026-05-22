‎BAL 2026 : l’ASC Ville de Dakar domine Al Ahly (93-90) en quart de finale aller

L’ASC Ville de Dakar a réalisé une belle opération en s’imposant face à Al Ahly sur le score de 93 - 90, ce vendredi, à Kigali lors du quart de finale aller des playoffs de la Basketball Africa League (BAL).



Les Sénégalais ont pris une belle option pour les demi-finales de la BAL 2026. La manche retour est prévue dimanche à 13h GMT.