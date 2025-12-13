 Saint-Louis : 96 migrants secourus au large par la Marine nationale 

Les personnes secourues ont été confiées aux services compétents pour prise en charge.

Dans la nuit du 12 au 13 décembre 2025, la Marine nationale, en coordination avec la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP), la Direction de la Police de l’Air et des Frontières (DPSP) et la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT), a porté secours à 96 migrants au large de Saint-Louis.