 Saint-Louis : 96 migrants secourus au large par la Marine nationale 

Dans la nuit du 12 au 13 décembre 2025, la Marine nationale, en coordination avec la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP), la Direction de la Police de l’Air et des Frontières (DPSP) et la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT), a porté secours à 96 migrants au large de Saint-Louis.
Les personnes secourues ont été confiées aux services compétents pour prise en charge.
