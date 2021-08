𝐆uelwaar : Histoire et significations (par Dr Babacar Diop)

Le terme Guelwaar est marqué par une quadruple empreinte : malinke, sérÚre, peul et wolof. Le mot vient du malinke Kelediawarou qui signifie au sens propre « fauve de la guerre » et au sens figuré

« Seigneur de la guerre » et « Guerrier de la Paix ».



Les Diawarous constituent un groupe de guerriers qui Ă©taient dĂ©jĂ implantĂ©s dans le Niani, capitale de l’empire du MandĂ©, connu pour certains sous le nom de l’empire du Mali. Par leur bravoure au combat, ils ont Ă©crit les belles pages de l’histoire de cet empire sous les ordres du Mansa Soudiata Keita dont ils Ă©taient le fer de lance. Ils s’exileront plus tard dans l’empire du Gabou avant de s’installer dans le Sine au milieu du XIVe siĂšcle. Ainsi le terme Guelwaar est le symbole du mĂ©tissage linguistique, ethnique et culturel de toute l’Afrique de l’Ouest. On le retrouve chez les Mandingues, chez les SĂ©rĂšres, chez les Peuls et chez les Wolofs avec presque la mĂȘme signification : des valeurs qui rappellent le refus, le sens de l’honneur, de la dignitĂ© et le don de soi au service de la communautĂ©. Nous avons voulu retourner Ă la source du MandĂ© (l’un des plus grands empires que l’Afrique n’ait jamais connus) oĂč est nĂ©e la premiĂšre dĂ©claration universelle des droits de l’homme. Nous avons choisi de partir des rĂ©alitĂ©s concrĂštes de notre continent, nous enraciner dans notre culture, mais surtout dans ses valeurs afin de construire une nouvelle utopie africaine qui mobilise les cƓurs et les esprits. En 1222, le Mansa Soundiata proclamait La Charte du MandĂ© qui s’ouvre dans son Article 1 sur un principe universel et humaniste de la justice :



« Toute vie [humaine] est une vie. / Il est vrai qu’Une vie apparaĂźt Ă l’existence avant une autre vie,/Mais une vie n’est pas plus « ancienne », plus respectable qu’une autre vie./ De mĂȘme qu’une vie n’est pas supĂ©rieure Ă une autre vie ». La Charte du MandĂ© est aussi Ă la base de notre patriotisme, de la lutte pour la souverainetĂ© de notre pays. Elle recommande Ă son Article 4 : « Que chacun veille sur le pays de ses pĂšres ». Par consĂ©quent, Guelwaar est le symbole de la renaissance africaine. Il exprime notre idĂ©al panafricain qui se traduit par notre engagement pour l’unitĂ© des peuples africains, au-delĂ des frontiĂšres artificielles imposĂ©s par la colonisation. Nous voulons redonner Ă l’Afrique sa fiertĂ© et sa dignitĂ©.



L’Afrique doit reprendre sa vĂ©ritable place dans l’histoire. En vĂ©ritĂ©, nous sommes les hĂ©ritiers des valeurs qu’incarne Guelwaar depuis Niani de Soundiata jusqu’à l’Ɠuvre cinĂ©matographique d’Ousmane Sembene. Pour nous, Guelwaar est l’autre nom du patriote, du militant, de l’insoumis qui lutte contre toutes les formes de domination, du justicier qui agit en redresseur de torts, du hĂ©ros qui consacre sa vie Ă la construction de la patrie nouvelle jusqu’à rencontrer la mort. En ce sens, il devient le martyr de la lutte pour la dignitĂ© et la dĂ©mocratie. Guelwaar est la voix des pauvres : il lutte pour la dignitĂ© des opprimĂ©s, des dĂ©shĂ©ritĂ©s et des persĂ©cutĂ©s.



Dakar, le 14 août 2021

đƒđ« đđšđ›đšđœđšđ« đƒđąđšđ©