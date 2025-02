🔴DIRECT | Assemblée Nationale : Le Premier ministre face aux parlementaires

Au moment où ces lignes sont écrites, le premier ministre Ousmane Sonko fait face aux députés à l’Assemblée nationale pour répondre aux questions d’actualité, en présence de plusieurs membres de son équipe ministérielle.



Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du contrôle parlementaire et permettra d’aborder les grandes préoccupations nationales. Cette séance devrait apporter des éclaircissements sur des sujets brûlants liés à la gouvernance, aux réformes en cours et aux défis économiques et sociaux du pays.

Pour la question d’actualité de ce jour, il est prévu que 10 députés prennent la parole (8 du groupe Pastef, 2 du groupe « Takku Wallu Sénégal » et 2 des non-inscrits).Chaque député aura quatre (4)minutes de

pour poser sa questions et les autorités auront huit (8) minutes chacun pour les réponses et douze (12) minutes accordées au Premier ministre pour répondre aux présidents de groupes parlementaires.