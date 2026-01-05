Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
🛑 Direct : Ousmane Sonko en visite de suivi de la Campagne de commercialisation de l’arachide à Kaolack

Le Premier ministre, Ousmane Sonko effectue ce lundi 5 janvier, une visite de suivi de la Campagne de commercialisation de l’arachide à Kaolack.





Basile Gomis

Lundi 5 Janvier 2026 - 17:31


