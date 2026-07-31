🛑 Suivez en Direct | Levée du Corp Mansour Diouf

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, la levée de corps du jeune créateur de contenu et influenceur sénégalais, Mansour Diouf, décédé tragiquement dans la soirée du mercredi 29 juillet 2026. Il a été victime d'un grave accident de la route sur le pont de Poste Thiaroye, dans la banlieue de Dakar.

Dia Koussa

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