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🛑 Suivez en Direct | Levée du Corp Mansour Diouf

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, la levée de corps du jeune créateur de contenu et influenceur sénégalais, Mansour Diouf, décédé tragiquement dans la soirée du mercredi 29 juillet 2026. Il a été victime d'un grave accident de la route sur le pont de Poste Thiaroye, dans la banlieue de Dakar.




Dia Koussa

Vendredi 31 Juillet 2026 - 17:22


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