🛑Face au Jury - L’appel de Mbaye Dione pour réussir à concrétiser le "moss dem" de Pastef

Invité de l’émission « Face au Jury » ce dimanche, sur PressAfriktv, Mbaye Dione, secrétaire général de l’Alliance des Forces du Progrès (AFP) et député-maire de Ngoudiane, a vivement critiqué la pratique des licenciements abusifs et la gestion économique du gouvernement. Il dénonce une « injustice » flagrante dans le monde du travail, où des Sénégalais titulaires de CDI seraient licenciés sans motif valable pour être simplement remplacés par d’autres. Selon lui, ce qui devait incarner la rupture ressemble davantage à une forme de « règlement de compte », une « partisanerie à abhorrer ».



L’élu est également revenu sur les dossiers diplomatiques, estimant que la ministre des Affaires étrangères, Yassine Fall, a « lamentablement échoué », citant notamment les échecs du Sénégal à la BAD et à l’OMS. Sur le plan économique, il alerte sur une pression fiscale asphyxiante et le blocage de projets structurants, comme le « Pacasen », faute de contrepartie de l’État. Enfin, il a mis en garde contre toute illusion de pouvoir compter principalement sur la diaspora pour financer l’économie nationale. Regardez!

Aminata Diouf

