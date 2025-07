🛑Face au Jury_ les vérités du député Djimo: la menace terroriste et les écarts dans les propos Sonko

Djimo Souaré, député et président du Conseil départemental de Goudiry, alerte sur la porosité des frontières avec le Mali, causée par de vastes superficies quasiment inhabitées. A l'émission "Face au jury" sur PressAfrikTv, il a mis en lumière les moyens de contournement des postes frontaliers. Toutefois, il a rassuré que les autorités territoriales de la zone en sont conscientes. Avec les maires et autres dignitaires, des séances de sensibilisation sont menées pour impliquer davantage la population dans la lutte contre l’insécurité. Djimo Souaré a souligné les efforts des Forces armées pour mailler cette zone avec un cantonnement militaire, le GARSI et la gendarmerie qui veillent au grain. Cependant, il leur faut plus de moyens humains et technologiques pour la surveillance de cette zone à risque.

Le député du Groupe parlementaire de l’opposition ne constate pas de rupture à l’Assemblée nationale. Pour lui, à chaque législature, la nouvelle équipe impulse et avance dans des projets de rénovation et de consolidation du règlement intérieur. "El Malick Ndiaye, président de l’Assemblée nationale, est en train de se glorifier alors que ce sont des projets qu’il a trouvés sur place".

Djimo Souaré a dénoncé le train de vie dispendieux de l’État, soulignant ainsi que Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko et tout le parti Pastef sont plus préoccupés par leur bien-être et le fonctionnement de leurs services que par l’investissement et la réduction de la misère d'une population de plus en plus épuisée. Le député du département de Goudiry s'interroge sur le plan de redressement du pays évoqué par Ousmane Sonko dans sa dernière sortie (live Facebook), alors que cela n’est écrit nulle part dans le programme triennal qui a été adopté les 27 et 28 juin à l’Assemblée nationale, en même temps que le débat d’orientation budgétaire et la loi de finances rectificative. Regardez!

Aminata Diouf

div id="taboola-below-article-thumbnails">