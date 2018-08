123 Sénégalais repêchés dans la Méditéranée : Idy accuse un échec "lamentable de la politique d'emploi de Macky"

« Le drame des 123 sénégalais qui échouent encore sur les rives de la méditerranée est le symbole d'une grande partie de la jeunesse désemparée à qui aucune opportunité crédible n'est offerte par le régime carent de Macky Sall qui a lamentablement échoué sur l'emploi et l'insertion des jeunes, a, indiqué l’opposant dans un communiqué parvenu ce vendredi à la rédaction de PressAfrik.



Selon l’ancien PM, ces « images tristes » que renvoient les télévisions et les médias du monde entier « ne sont pas dignes de notre pays » dont le président Macky Sall vient de démontrer, encore une fois, son « incapacité à mettre en place de réelles politiques publiques d’insertion des jeunes ».



S’attaquant au bilan du chef de l’Etat, Idy estime que durant ces années passées à la tête du pays, celui qui avait promis 500 000 emplois par année, se livre à « des bricolages, des slogans creux et des recettes électoralistes comme la DER pour masquer en vain son incompétence à répondre aux préoccupations de nos valeureux jeunes ».



Pour le leader de Rewmi, il est unanimement reconnu que « ceux-ci ont un sens de l'initiative hors du commun comme ils le démontrent partout dans le monde à chaque fois qu'ils sont à armes égales dans les domaines les plus pointus ».