12e anniversaire de Pastef : El Malick Ndiaye appelle Sonko à «rassembler la famille, à restaurer l’esprit d’unité»

Président de l’Assemblée nationale et secrétaire national à la Communication du parti Patriote africain du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef, pouvoir), El Malick Ndiaye a lancé ce dimanche matin un «appel» général à «l’unité», qui «garantira la réussite du projet patriotique» en cours.



Dans une longue publication sur sa page Facebook, il a invité le Premier ministre Ousmane Sonko, qu’il considère comme «l’initiateur et le porteur visionnaire de l’idéal patriotique», à œuvrer pour «rassembler la famille et restaurer l’esprit d’unité», afin de permettre au Pastef de «rester une communauté de valeurs, une fraternité de destin».



Dans un contexte où «l’unité et la fraternité vacillent sous le poids des divisions et des tensions» politiques au Sénégal, El Malick Ndiaye «appelle aussi à un sursaut de responsabilité, de patriotisme et de maturité collective», tout en assurant aux victimes des événements de 2021-2024 que «la justice se fera».



Le député rappelle enfin que «la vraie victoire» recherchée par le parti n’était pas «l’alternance», mais «l’amélioration concrète des conditions de vie du peuple». Il a donc appelé les autorités à «veiller à ce que chaque centime du contribuable soit utilisé de façon juste, au service exclusif des populations».



Pour rappel, Pastef a été créé en janvier 2014, sous le leadership d’Ousmane Sonko, alors Inspecteur des Impôts et domaines.