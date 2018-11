13e journée de la Liga : Eibar humilie le Real Madrid (3-0)

C'est un véritable naufrage pour le Real Madrid qui n'y arrive pas cet après-midi face à Eibar pour cette 3e journée de la Liga (3-0).



Gonzalo Escalante ouvre le score pour Eibar à la 16e minute. Sur le côté gauche, Marc Cucurella effectue un astucieux une-deux avec Fabian Orellana et se présente dans la surface. Il centre devant le but pour Kike Garcia qui bute sur Thibaut Courtois. Gonzalo Escalante suit bien, gagne son duel avec Dani Ceballos et dépose le ballon au fond des filets.



Eibar n'est pas rassasié et continue son fort pressing. Mal servi par Toni Kroos, Alvaro Odriozola se fait subtiliser la sphère par Marc Cucurella qui centre immédiatement devant le but. Sergi Enrich se jette et trompe Thibaut Courtois sur la gauche à la 52e minute.



Les attaques basques se poursuivent et Marc Cucurella distille de nouveau un bon centre côté gauche. Son service à ras de terre est dévié par Sergi Enrich qui remise en retrait. A l'affût, Kike Garcia devance Raphaël Varane et marque dans le but vide à la 57e minute. Kike Garcia enfonce le Real Madrid !



Le club madrilène, qui possède une journée jouée supplémentaire, reste à quatre longueurs du FC Barcelone.