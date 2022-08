14e législature: Théodore Monteil écarte toute possibilité de collaborer avec Macky et fait un clin d'œil à YAW

Théodore Chérif Monteil, député sortant et membre de la coalition Aar Sénégal qui a obtenu un siège à l’Assemblée nationale, a écarté toute possibilité de collaborer avec Macky Sall. Il n’a pas manqué de faire un clin d’œil à Yewwi Askan Wi qu’il qualifie de « vraie opposition ».



« Aujourd'hui ou demain, nous allons nous réunir pour déterminer notre position. Ce qui est sûr, Macky Sall est écarté. Le point sur lequel nous sommes d'accord est que Macky Sall ne doit pas être là en 2024. Wallu et BBY c'est la même coalition politique. Yewwi, ce sont de vrais opposants, nous pouvons discuter avec eux », a dit M. Monteil sur la TFM, ajoutant qu'en « aucun cas l'offre politique que Aar Sénégal ne sera noyée dans une autre coalition ».



Quant à une éventuelle collaboration avec la mouvance présidentielle, Aar Sénégal se veut claire : « Macky Sall ne peut pas compter sur nous. Dans les jours à venir, nous allons faire un communiqué pour clarifier cela. Nous sommes dans l’opposition et nous ne sommes pas d’accord avec sa gouvernance ».



Les résultats officiels provisoires de la Commission nationale de recensement des votes (CNRV) ont été publiés jeudi 4 août. Benno Bokk Yakaar a obtenu 82 sièges de députés, tandis que les coalitions d'opposition « Yewwi Askan Wi », menée entre autres par Ousmane Sonko, et « Wallu Sénégal », de l’ancien président Abdoulaye Wade, ont remporté respectivement 56 et 24 sièges, soit 80 au total pour cette alliance.



Et enfin, Aar Sénégal de Thierno Alassane Sall, Bokk Gis Gis de l’ancien maire Pape Diop et Les Serviteurs de Pape Djibril Fall ont chacun un siège.



La position des autres coalitions avec chacune, un siège et le poids de la coalition Wallu Sénégal, pourraient jouer sur la survie des deux grandes coalitions plus représentatives. Ce qui veut dire que cette assemblée nationale 2022-2027 s’annonce épique.