15e Législature : voici la liste complète des députés élus

La Commission nationale de recensement des votes a dévoilé ce jeudi les résultats provisoires des élections législatives tenues le 17 novembre 2024. Cette session s'est déroulée sous la présidence d'Abdoulaye Ba, magistrat et président de la cour d'appel de Dakar, en présence de quatre autres juges. Le scrutin, marqué par une forte mobilisation des électeurs, a permis de désigner les députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Voici la liste complète des élus.



Pastef-Les Patriotes



Proportionnelle :



Ousmane Sonko



Mbène Faye



Saliou Ndione



Marie Ang Mame Selbé Diouf



Alla Kane



Maïmouna Bousso



Oumar Sy



Fama Bâ



Abdoulaye Tall



Jacqueline Sagna



Mohamed Sall



Amy Dia



Mouramani Kaba Diakité



Awa Sonko



Alioune Ndao



Béatrice Faye



Germaine Tening



Oumar Diop



Awa Seck



Babacar Varore



Marème Mbacké



Mayame Mbaye



Ndèye Fatou Mané



Bara Ndiaye



Fatou Ngom



Ousmane Diouf



Fatou Bâ



Assane Diop



Anta Dia



Banta Wagué







Liste Majoritaire (Départementale) :



Dakar : Abass Fall, Mame Mariama Dary, Elhadj Ababacar Tambédou, Marie Hélène Ndoffène Diouf, Elhadj Ousmane Fall, Ndakh Thiam, Abdourahmane Diouf



Guédiawaye : Ramatoulaye Bodiang, Mamadou Seye



Keur Massar : Mohamed Siradio Souaré, Ramatoulaye Ndom



Pikine : Babacar Ndiaye, Safiatou Malick Mbaye, Ibrahima Mbengue, Mame Diarra Beye, Matar Sylla



Rufisque : Youngaré Dione, Khady Sarr



Bambey : Badara Diouf, Sokhna Diarra Thiaw



Diourbel : Alioune Sène, Coumba Ndiaye



Mbacké : Cheikh Thioro Mbacké, Fatma Mbodj, Ahmadou Lô, Khady Sow, Diogomaye Diaw



Fatick : Cheikh Faye, Amy Ndiaye



Foundiougne : Ansoumana Sarr, Mariama Coly



Mbirkilane : Samba Dang



Kaffrine : Momar Talla Ndao, Maïmouna Dieng



Koungheul : Elhadj Gueye, Ndèye Awa Dieng



Malem Hodar : Elhadj Diop



Guinguinéo : Ismaila Diallo



Kaolack : Rocky Ndiaye, Alioune Badara Diagne



Nioro du Rip : Massamba Dieng, Amy Tall Dieng



Kédougou : Abdoulaye Sow



Salémata : Mamadou Lamine Souaré



Saraya : Amdiatta Diaby



Kolda : Youba Baldé, Malick Sané



Médina Yoro Foula : Wouly Doucouré, Diaraye Bâ



Vélingara : Ibou Gueye, Safiatou Sow



Kébémer : Daba Wagnane, Ousmane Diop



Linguère : Malick Ndiaye, Saye Cissé



Louga : Serigne Abdoul Arad Ndiaye, Marième Fall



Dagana : Ibrahima Mbodj, Marième Diamanka



Saint-Louis : Seynabou Yacine Samb, Alioune Gueye



Bounkiling : Insa Danfa, Awa Sy



Goudomp : Chérif Ahmed Dicko, Sonakinti Solly



Sédhiou : Ayib Daffé, Holémata Bayo



Bakel : Adama Tandjigora, Boye Baby



Koumpentoum : Moussa Mbaye, Awa Sow



Tambacounda : Mady Danfakha, Maye Sao



Mbour : Mamadou Lamine Diaité, Félicité Mbougane Sarr, Djiby Ciss, Amy Dabo



Thiès : Amadou Bâ, Fatma Gueye, Abdoulaye Faye, Anne Marie Yacine Tine



Tivaouane : Ousmane Ciss, Grace Faye



Bignona : Bacary Diédhiou, Ousmane Sonko



Oussouye : Alphone Mané Sambou



Ziguinchor : Guy Marius Sagna, Oulimata Sidibé







Diaspora :



Afrique Australe : Lamine Faye



Afrique de l’Ouest : Daouda Ndiaye, Ndèye Ndiaye, Alassane Niang



Afrique du Nord : Amadou Lamine Diouf



Amérique Océanie : Aïcha Touré



Asie Moyen-Orient : Younoussa Cissokho



Europe de l’Ouest, du Centre et du Nord : Amadou Khadyr Sonko, Fatou Diop Cissé, Samba Diouf



Europe du Sud : Amadou Diallo, Awa Dione, Fodé Mané







Coalition Sénégal Kese



Proportionnelle :



Thierno Alassane Sall







Pole Alternative 3ème Voix



Proportionnelle :



Birima Mangara







Coalition And Koluté Nguir Sénégal (AKS)



Proportionnelle:



Abdou Karim Sall







La Marche des Territoires, Andu Nawlé



Proportionnelle : Maguette Sène



Liste majoritaire : Adama Diallo







Les Nationalistes, Dieul Lignou Mom



Proportionnelle :



Tahirou Sarr







And Bessal Sénégal



Proportionnelle :



Abdoulaye Sylla







Coalition Farlu



Proportionnelle :



Moustapha Diop







Coalition Diam ak Njerigne



Proportionnelle :



Amadou Bâ, Rokhaya Camara, Cheikh Oumar Ann, Salimata Diop, Mbaye Ndione



Liste Majoritaire :



Moussa Amady Sarr, Nafi Kane



Sam sa Kaddu



Proportionnelle :



Barthélémy Dias, Anta Babacar Ngom, Cheikh Youm







Takku Wallu Sénégal



Proportionnelle :



Macky Sall, Fabinta Ndiaye, Mamadou Lamine Thiam, Aïssata Tall, Amadou Mame Diop, Thérèse Faye, Mouhamadou Ngom, Fatou Sow



Liste Majoritaire :



Kanel : Daouda Dia, Racky Diallo



Matam : Mamadou Diaw, Aïssatou Ousmane Diallo



Ranérou Ferlo : Amadou Diallo



Afrique du Centre : Sokhna Bâ, Bara Fofana



Goudiry : Djimo Souaré



Coalition Sopi Sénégal



Proportionnelle :



Tafsir Thioye





