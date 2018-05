1er mai : le cortège est parti, des centaines d’individus cagoulés à Austerlitz

#1erMai Des manifestants déguisés en clowns scandent des «En marche arrière» avant le départ du cortège parisien https://t.co/AIPdJi1AH3 pic.twitter.com/sJuSC4FkBp — Le Parisien (@le_Parisien) 1 mai 2018

Dans un contexte social agité, les syndicats manifestent ce mardi en ordre dispersé dans toute la France.Malgré un contexte social agité (Grève à la SNCF, chez Air France…), les syndicats défilent en ordre disperséContrairement aux habitudes du FN, Marine Le Pen organise un rassemblement à Nice et non à ParisLa manifestation à Paris (à partir de 14h30) se tiendra sous haute surveillance par crainte de débordement de groupes extrémistesPendant ce temps, en Australie, Emmanuel Macron assure qu’il n’esquive pas les manifestationsLe reste du cortège bloqué. Selon BFMTV, la manifestation officielle n’a pas pu démarrer à cause de la présence massive d’individus cagoulés en début de cortège.Deux personnes interpellées. Selon la préfecture de police de Paris, 1 200 personnes cagoulées seraient présentes sur le pont d’Austerlitz. Deux individus, porteurs de burin auraient été interpellés.