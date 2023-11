2023 est jusqu'ici 1,43°C plus chaud qu'à l'ère pré-industrielle, et quasi-certain d'être le record annuel (Copernicus)

Le mois d’octobre 2023 a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, a également annoncé mercredi l’observatoire européen Copernicus.



2023 continue sa course aux sommets du thermomètre : le mois d’octobre a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, poursuivant une succession de records mensuels entamée en juin, a annoncé ce mercredi 8 novembre l’observatoire européen Copernicus, pour qui 2023 dépassera avec une « quasi-certitude » le record annuel de 2016.



Ces nouvelles mesures, qui se traduisent par des sécheresses synonymes de famines, des incendies dévastateurs ou des ouragans renforcés, alimentent les avertissements des scientifiques, qui seront l’arrière-plan de la 28e conférence climatique des Nations unies à Dubaï (30 novembre-12 décembre).



« Nous pouvons affirmer avec une quasi-certitude que 2023 sera l’année la plus chaude dans les annales » et « le sentiment de devoir prendre d’urgence des mesures climatiques ambitieuses à l’approche de la COP28 n’a jamais été aussi fort », a déclaré Samantha Burgess, cheffe adjointe du service changement climatique (C3S) de Copernicus, dans un communiqué.



Le mois écoulé, avec une moyenne de 15,38 °C à la surface du globe, dépasse le record précédent d’octobre 2019 de 0,4 °C, selon Copernicus. L’anomalie est « exceptionnelle » pour les températures mondiales. Octobre 2023 est « 1,7 °C plus chaud que la moyenne d’un mois d’octobre sur la période 1850-1900 », avant l’effet des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’humanité, ajoute l’observatoire.



« La vie sur la planète Terre est en état de siège »

Depuis janvier, la température moyenne est la plus chaude jamais mesurée sur les dix premiers mois de l’année : 1,43 °C au-dessus du climat des années 1850-1900, selon l’observatoire européen.



Plus que jamais, 2023 s’approche sur une année entière de la limite emblématique (+1,5 °C) de l’accord de Paris, dont la COP28 doit établir le premier bilan officiel et, si possible, le premier correctif. L’Organisation météorologique mondiale a estimé au printemps que cette barre serait franchie pour la première fois sur douze mois au cours des cinq prochaines années.