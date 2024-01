21e édition du Salon international de l’énergie et du pétrole en Afrique : plus de 300 invités attendus à Dakar

Ils seront 300 participants à ce salon. Ces participants viendront de partout pour se pencher sur les innovations du secteur de l’énergie. Ce sera un cadre de réflexion pour tous les acteurs du secteur. Et le thème suscite un grand intérêt pour les organisateurs. « Le thème de cette édition reflète l’importance cruciale de l’énergie […] pour le continent », a confié, Mohammed Abdallah Seck, le président de l’Association pour le développement de l’énergie et du pétrole en Afrique. De plus, ajoute Monsieur Seck « toutes les questions liées à la problématique de la pollution et de l’accès à l’énergie en Afrique.



Le président de l’Association pour le développement de l’énergie en Afrique (ADEA), Jean-Pierre Favennec, la gouvernance du secteur des hydrocarbures et le développement des capacités de production d’énergies renouvelables seront évoqués lors du SIEPA.



La rencontre de Dakar sur l’énergie sera également l’occasion pour toutes les questions liées à la problématique de la pollution et de l’accès à l’énergie en Afrique.