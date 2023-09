4e journée Ligue 1: l’OM contraint au nul par Nantes malgré un but de Ismaila Sarr et une supériorité numérique

Malgré une supériorité numérique pendant plus de 80 minutes, l'Olympique de Marseille ne repart qu'avec un match nul de Nantes (1-1). Ismaila Sarr avait ouvert le score à la 4e minute (son deuxième but de la saison).



Grâce à l’attaquant égyptien Mostafa Mohamed, le FC Nantes est revenu au score à la 39e minute.



Les Canaris ont été héroïques à l'image de leur gardien Descamps et d'une solidarité défensive infaillible. Marseille prend malgré tout la tête du classement en attendant la suite de la 4e journée.