80 recrues, 542 M€ dépensés : les chiffres fous des mercatos de Pablo Longoria à l’OM

L’Olympique de Marseille cherche à rester durablement sur le podium de la Ligue 1 et espère un jour pouvoir titiller un peu son grand rival, le Paris Saint-Germain. Mais depuis que Pablo Longoria a intégré le club phocéen, l’OM ne mise pas vraiment sur la stabilité de son effectif pour essayer d’atteindre ses objectifs. Cet été, la tendance s’est d’ailleurs une nouvelle fois vérifiée.



Marseille a dépensé près de 100 M€ pour faire venir douze renforts : Igor Paixão, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Arthur Vermeeren, Facundo Medina, Matt O’Riley, Pierre-Emerick Aubameyang, Timothy Weah, Emerson, Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Hamed Junior Traoré. À l’inverse, pas moins de quinze éléments ont fait leurs valises : Adrien Rabiot, Luis Henrique, Jonathan Rowe, Azzedine Ounahi, Valentin Rongier, Quentin, Merlin, Ismaël Koné, Bamo Meïté, Derek Cornelius, Faris Moumbagna, Simon Ngapandouetnbu, Ismaël Bennacer, Amar Dedic, Luiz Felipe et Chancel Mbemba.



Trois podiums en cinq ans

Autant de départs qui ont rapporté environ 70 M€ selon La Provence. Le journal s’est d’ailleurs amusé à répertorier tous les mouvements de l’OM sur le marché des transferts depuis que Pablo Longoria a rejoint le club en 2020 (d’abord comme Head of Football, puis en tant que président). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les chiffres sont impressionnants. Au total, l’Espagnol a recruté 80 joueurs et en a fait partir 92. Plus de départs que d’arrivées donc. De quoi afficher une balance financière positive ? Pas vraiment.



Le quotidien local annonce que l’OM sous Longoria a dépensé environ 542 M€ en cinq ans, soit 108,4 M€ par saison en moyenne. Ce montant total prend en compte le prix du transfert, mais aussi les obligations d’achat. En revanche, les bonus et les primes à la signature n’ont pas été comptabilisés. Un chiffre impressionnant qui le devient nettement moins quand on sait que Liverpool a pu dépenser 500 M€ en un été. Et pour ce qui est des recettes, l’OM a touché environ 336,5 M€, soit une moyenne de 67,3 M€ par an. Pour quels résultats ? Sur ces cinq dernières années, l’OM a été sur le podium à trois reprises.