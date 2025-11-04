8e Salon des Mines à Dakar : le Président Diomaye appelle les sociétés minières à être des partenaires de progrès

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce mardi, l'ouverture du 8e Salon International des Mines (SIM Sénégal) au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD). Dans son discours d'ouverture, le Chef de l'État a lancé un appel aux sociétés minières présentes à être des partenaires de progrès et non de simples exploitants.



Le Président Diomaye a souligné l'importance de la transparence dans le secteur minier, affirmant que "la transparence est la clé pour une gestion saine et responsable des ressources minières". Il a appelé les sociétés minières à plus de transparence dans leurs activités, notamment en ce qui concerne la gestion des revenus et des impacts environnementaux et sociaux.



Le Chef de l'État a également appelé à des échanges féconds entre les acteurs du secteur minier, les décideurs politiques et les communautés locales. Il a souligné l'importance de la collaboration et du dialogue pour trouver des solutions aux défis auxquels le secteur minier est confronté.



Le 8e Salon des Mines de Dakar est une occasion pour les sociétés minières de démontrer leur engagement en faveur d'un développement durable et responsable. Les participants attendent avec intérêt les discussions et les échanges qui auront lieu durant ce salon, qui promet d'être un rendez-vous incontournable pour l'industrie minière en Afrique de l'Ouest.



Le SIM Sénégal est une plateforme idéale pour les professionnels du secteur minier, les investisseurs et les décideurs politiques pour échanger et discuter des tendances et des défis actuels de l'industrie. Les 170 stands d'exposition et les conférences et débats prévus offriront aux participants une occasion unique de partager leurs expériences et connaissances.