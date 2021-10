À Berlin, le Sommet mondial de la santé se penche sur l'accès au vaccin comme bien public

L'idée est de trouver ensemble des solutions aux défis mondiaux en matière de santé et de définir une feuille de rouge pour l'avenir. Et cette année encore, c'est la lutte contre le Covid-19 qui est à l'ordre du jour. Autrement dit, l'accès au vaccin en tant que bien public, le renforcement du rôle de l'Union européenne dans cette crise sanitaire et les conséquences du Covid-19 sur la santé mentale. On parlera aussi de l'intelligence artificielle dans la santé mondiale et des leçons à tirer de la propagation du coronavirus pour la prévention des futures pandémies.



Le Sommet mondial de la Santé a été fondé en 2009, à l'occasion du 300e anniversaire de l'hôpital de la Charité de Berlin. Il se tient sous le patronage de la chancelière allemande Angela Merkel, du président français Emmanuel Macron, de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et du directeur de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Un sommet qui intervient en pleine évolution contrastée de la pandémie. Certains pays subissent une remontée des cas comme l'Allemagne, une explosion record des décès et des contaminations comme la Russie tandis que d'autres desserrent les restrictions, comme l'Inde ou le Vietnam.