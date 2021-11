À Ndjamena, un festival veut préserver les danses traditionnelles tchadiennes

Les pieds des danseuses claquent sur le sol. Une dizaine de femmes bougent au rythme des tambours. Adjé Doumgous mène la danse : « On saute en l'air et on claque les pieds. On enchaîne des petits pas avant de sauter à nouveau. Cette danse, c'est la joie et le partage du thé qui met à l'honneur l'hospitalité du Guéra. »



Un peu plus loin, Aboubakar Mahamat souffle des airs de flûte. Devant lui, hommes et femmes forment une ligne et se déhanchent. À 55 ans, Adja Efamé Bit Telkesa, une danseuse reconnue à Ndjamena, n'a rien perdu de son talent : « J'ai appris la danse Gambour dans mon village natal quand j'avais 12 ans... Maintenant, je voudrais transmettre à mon tour, mais les jeunes ne s'intéressent plus beaucoup à ce folklore. »



Préserver le patrimoine tchadien

Conserver un patrimoine culturel qui disparaît, c'est le défi que s'est lancé l'artiste Issa Bichara alias Tchadiano, organisateur de l'événement. « Nous comptons sur Ndjamena, Bagri Hadjer-Lamis et Chari-Baguirmi dix danses de folklores qui ont déjà disparus. S'il n'y a pas de folklore, il n'y a pas d'identité culturelle tchadienne. On dit qu'il faut qu'on garde des archives vidéos. »



Le prochain objectif est de faire venir des danseurs du nord du Tchad pour filmer des pas de danses, mythiques des massifs de l'Ennedi et du Borkou.