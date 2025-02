AC Monza : L’entraîneur confirme pour les essais de Keïta Baldé

Salvatore Bocchetti, l’entraîneur de Monza, a confirmé que l’international sénégalais, Keïta Baldé, sans club depuis qu’il a quitté Sivasspor début janvier, va s’entraîner ces prochains jours avec son équipe de Serie A dans l’espoir de relancer sa carrière.



En conférence de presse d’avant match, Salvatore Bocchetti a confirmé que l’international sénégalais (40 sélections, 6 buts), Keïta Baldé Diao, a rejoint les séances d’entraînement de son équipe de Monza, qui se déplace sur la pelouse de la Lazio Rome dimanche (14h00 GMT) pour le compte de la 24e journée de Serie A. L’attaquant de 29 ans sera testé dans le but de parapher un contrat.





« Nous l’avons vu aujourd’hui. Il s’entraînera avec nous pendant encore quelques semaines et nous l’évaluerons ensuite attentivement. Il a eu un bon impact, avec la bonne attitude et le bon esprit », a déclaré le technicien de 38 ans, dont l’équipe est actuellement dernière de Serie A. Rappelons que Keïta Baldé a résilié, début janvier, son contrat avec Sivasspor (D1 turque), qu’il avait rejoint l’été dernier.