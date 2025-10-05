AIBD : Pape Malick Ndour libéré mais reste sous interdiction de sortie du territoire

​L'ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, interpelé à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) hier samedi alors qu’il voulait voyager, a été libéré après avoir été entendu dans les locaux de la Section de Recherches (SR) de Colobane. Cependant, sa liberté est conditionnée par une mesure restrictive significative. Selon iradio, l'interdiction de sortir du territoire (IST) national lui a été notifiée.



​Le responsable de l’Alliance pour la République (Apr, ancien parti au pouvoir) a pu regagner son domicile, après son audition. Il a été entendu dans le cadre de l’affaire Pape Abdoulaye Touré, victime de tortures lors des événements qui ont secoué le Sénégal entre 2021 et 2024.



​Pape Abdoulaye Touré, militant et sympathisant connu du projet politique du PASTEF, avait porté plainte pour des faits de séquestration et actes de torture présumés. Dans le cadre de cette procédure, il avait directement mis en cause plusieurs personnalités de l'ancien régime dont Pape Malick Ndour.