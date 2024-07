AIBD : nouvelle saisie de cocaïne d’une contrevaleur de 3 milliards 200 millions de francs CFA

La Brigade spéciale des Douanes de l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) a effectué, dimanche 14 juillet vers 23h, une nouvelle saisie de cocaïne.



« Il s'agit de 36 plaquettes d'un poids de 40,3 kilogrammes d'une contrevaleur de 3 milliards 200 millions de francs CFA. La drogue été soigneusement rangée dans deux valises appartenant à une dame de nationalité française en partance pour l'Europe », peut-on lire dans un communiqué.



D’après la note, le test positif à la cocaïne effectué par les agents des Douanes a été confirmé par le Laboratoire national d'Analyse de Drogues de la Police technique et scientifique.



« Cette saisie fait suite à l'exploitation judicieuse d'un renseignement en rapport avec les Services de la Haute Autorité des Aéroports du Sénégal (HAAS). La mise en cause a été arrêtée et la procédure suit son cours », informe la Division de la communication et des relations publiques des Douanes.



Pour rappel, c'est la deuxième saisie de drogue destinée à l'exportation réalisée par la Brigade spéciale des Douanes de l'AIBD après celle du 08 juin 2024 portant sur vingt (20) kilogrammes de cocaïne.