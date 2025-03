AN1-BDF : Abdourahmane Guèye dressé un bilan mitigé du nouveau gouvernement

Abdrahmane Guèye, Secrétaire général de l’Union Démocratique des Enseignants du Sénégal a dressé un bilan mitigé d’un an de pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye. L’invité du Jury du dimanche de ce 30 mars, appelle au respect des engagements pris envers les enseignants et insiste sur la nécessité de poser les bases claires pour un pacte de stabilité sociale.



« Ce que je puisse observer et qui est à mon niveau palpable, ce que dans la gestion de nos revendications, il tarde à réagir. Et c’est pourquoi, hier, on a organisé un point de presse pour dénoncer la manière dont ils ont procédé pour aller vers un pacte de stabilité sociale. Nous nous estimons que la meilleure manière d'asseoir un pacte, c'est de régler les revendications qui ont été signées à travers des protocoles entre le gouvernement et les représentants des travailleurs », tonne Abdrahmane Guèye.



Par ailleurs, l’invité du JDD estime que la clé du succès ne consiste pas seulement à faire des annonces, mais à être réaliste et concret dans la mise en œuvre d'actions.



« Et je crois que, l'autre élément qui me semble être important et que je ferai un élément de bilan, c’est que en réalité, il ne s'agit pas simplement de faire des annonces. Mais il s'agit d'être réaliste et d'être concret par des actions qui puissent en tout cas déprécier les revendications qui sont des préoccupations et qui se pause à nous. Et tant qu’on ne réglera pas ces préoccupations, tant qu'on ne réglera pas à ces questions, d'accord, il est évident qu’il sera difficile de pacifier l'espace scolaire », dit-il.



Pour le syndicaliste : « Après un an. Ça veut dire que 12 mois, les choses n'ont pas évolué. En réalité dans la provocation, il nous a été demandé l'objet de la rencontre, c'est de recueillir nos attentes. Mais nos attentes, ils les connaissent. Ils les savent. Nous sommes dans un stade où il faut régler les problèmes ».