AU GALSEN : QUI PRÉSIDE ? Qui GOUVERNE ? (Par Papa S Traoré)

C’est une crise dans une sphère mauditement politico-économique, avec des suppositions douteuses, et des rumeurs dévastatrices.

Le contrat entre gouvernants et gouvernés dépend axiologiquement de l’espoir unanime et de décision populaire. La vie humaine, ipso facto, s’abreuve d’espoir.

Quel prix pourrait surpasser la valeur d’une vie animée par cet espoir ?

Novembre 2025 : l’espace public a rassemblé des données d’insuccès politico-économiques à l’extrême Ouest de l’Afrique.

Il s'agit de division idéologique, de divergence aromatique, de MMA salé, in extenso, présentant de superbes nectars de scepticisme et d'un trône d’incertitude inaptocratique.

Au sommet de l'État, le «POROBALEM » semble être très introuvable, mais le son _«POROBALEM AM NA »_ résonne incessamment.

- Problème institutionnel ? Non ! L’esprit de la Constitution reflète un système républicain qui, aristocratiquement, choisit son propre gardien.

- Dyarchie ? Non ! La Constitution ne valorise aucun atome dyarchique. Elle est une figure impersonnelle, incarnée messianiquement par le Père de la Nation.

TANDEM OU TEMPÊTE ?

Oui, Tandem : Jean = Paul.

Mais, n'est valable qu'avant la prise branchée.

Invalide pendant l'exercice énergivore du pouvoir. Incertain après la revue des faits.

Tous les adeptes machiavéliques reconnaissent que la clé d’accès n’est ni éthique, ni morale, ni conscience.

L’institution pactise avec le peuple, sur l’ingénierie des lois constitutionnelles.

Dans un régime hyper‑présidentiel comme le nôtre, le Premier ministre n’est pas l’Élu de l’État encore moins du peuple.

Chers concitoyens,

respectons nos institutions.

Faisons la part entre :

-Patrie et Parti.

-Patriotisme et Partisanisme.

-Chef de l’Etat et Chef du gouvernement.

La pression sur ce respect patriotique appartient exclusivement au Président de la République qui incarne la clé de voûte de nos institutions.

Le Sénégal, d’épaule contre épaule, entre en crise systémique, sans soleil sur notre espoir.