AUDIO - Cissé Lo répond à Yakham Mbaye et met en garde Macky: "si vous ne le virez pas, je ne jure plus de rien"

Moustapha Cissé Lo a profité de son temps de parole à l'examen du budget 2020 du ministère de l'Economie numérique et des Télécommunication, pour servir une première réponse au Directeur général du journal Le Soleil. le député est allé jusqu'à mettre en garde le Président Macky Sall à qui il recommande de virer Yakham Mbaye. Sans quoi il va faire de graves révélations.

Moustaoha Cissé Lo qui a chargé le ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop de transmettre son message au chef de l’Etat Macky Sall, en tant que Porte-parole du Gouvernement, puisque dit-il « je ne peux plus accéder à lui ». Le responsable aperiste a fait d’autres révélations sur l’octroi de semences et mouillé la ministre de la Fonction publique et maire de Kaolack Mariama Sarr dont le marie aurait touché des tonnes de semences du Gouvernement.

