Ababacar Fall du Gradec : « Nous avons élaboré un mémorandum, l’objectif c’est d’avoir zéro détenu politique dans les prisons »

Plus de mille (1000) personnes ont été arrêtées depuis l’éclatement de l’affaire de viol qui opposait le leader de Pastef Les Patriotes Ousmane Sonko à la masseuse Adji Sarr en 2021. Plusieurs militants de Pastef croupissent en prison pour divers délits notamment le délit d’appel à l’insurrection. Des démarches ont été entreprises pour leur libération par la société civile. A l’émission Jury du dimanche (JDD) sur I-radio, de ce 10 septembre, le secrétaire général du GRADEC (Groupe de Recherche et d’Appui Conseil pour la Démocratie Participative et Bonne Gouvernance), Ababacar Fall, a informé qu’un mémorandum a été élaboré avec comme objectif : « zéro détenu politique dans les prisons).



« Vous savez que la société civile elle est aujourd’hui plurielle et diverse et il y’a beaucoup de pôles qui s’activent dans le cadre de la médiation politique. Nous avons entamé des démarches pour parler avec les autorités notamment le ministre de la Justice, le Premier ministre et le président de la République. Pour le moment, nous n’avons pas de façon concrète rencontré le Premier ministre. Cependant, nous discutons avec lui par personne intermédiaire », a-t-il fait savoir.



Avant de révéler qu’ils ont élaboré un mémorandum qu’ils veulent soumettre aux autorités notamment au ministère de la Justice et évidemment au Président de la République Macky Sall afin qu’il n’y ait plus de détenus politiques en prison. « Nous avons élaboré un projet de mémorandum qui liste un certain nombre de points que nous voudrions soumettre à un certain nombre d’autorités et au premier et in fine le président Macky Sall. Parce qu’avec la situation que nous vivons avec notamment les détenus politiques seul le président de la République est en mesure de prendre des décisions pour décrisper la situation », a-t-il soutenu.



M. Fall d’informer que l’objectif de ce mémorandum c’est d’avoir zéro détenu politique dans les prisons. Toutefois, il se dit heureux de voir qu’il y’a des signaux qui montrent que les choses sont en train de bouger avec la libération d’un certain nombre de détenus.