Abdou Mbow fusille Sonko : « Les Sénégalais ne s'aventureront jamais à mettre à la tête de ce pays quelqu'un qui a un problème avec la vérité»

Le député Abdou Mbow, récemment élu 1er vice-président de l’Assemblée nationale en remplacement de Moustapha Cissé Lô, sort déjà son sabre pour fusiller l’opposant Ousmane Sonko. Dans une interview avec Vox Populi, il a déclaré que Sonko a un « problème à dire la vérité » et qu’il devrait résoudre avant d’aspirer à être à la tête de ce pays.



« Vous savez, moi, je pense que Sonko a un problème avec les Sénégalais qu'il doit régler. Ousmane Sonko a un problème avec la vérité. Qu'il apprenne d'abord à dire la vérité. Il a montré à la face du monde qu'il n'est pas digne de confiance », a déclaré Abdou Mbow d’entrée.



Pour M. Mbow, Ousmane Sonko « a voulu les tromper avec des histoires montées de toutes pièces. Les Sénégalais ne sont pas dupes, ils comprennent les enjeux de l'heure ». Il est d’avis que « les Sénégalais ne s'aventureront jamais à mettre à la tête de ce pays quelqu'un qui a un problème avec la vérité. Il n'est pas digne de confiance. Il ne raconte que des contrevérités », a-t-il soutenu.



Avant de lancer à son encontre : « Quand on aspire à avoir les plus hautes responsabilités dans un pays, on doit tout le temps dire la vérité aux populations ».



Récemment, a rappelé le député de la mouvance présidentielle, « il ( Sonko) a prouvé qu'il n'est pas digne de confiance, parce qu'étant incapable de dire la vérité. Il devait même s'excuser auprès du peuple sénégalais pour n'avoir pas dit la vérité. Il a dit qu'il n'a jamais rencontré Mansour Faye avant de se dédire ».



Abdou Mbow de conclure, « Je pense qu'un homme comme ça, ne mérite pas qu'on puisse spéculer sur ce qu'il dit. Tout ce que Sonko raconte, c'est un tissu de contrevérités. Les Sénégalais l'ont démasqué ».