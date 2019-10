Abdou Mbow sur le limogeage de Sory kaba: "cela n'a rien à avoir avec sa déclaration"

Le porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République (Apr), réagit suite au limogeage du désormais ex-Directeur des Sénégalais de l’extérieur. Selon Abdou Mbow, , Sory Kaba a violé un code de conduite établi par le président de la République, Macky Sall, qui a le pouvoir de nommer et de démettre qui il veut et quand il le veut.



« Le président de la République a les prérogatives constitutionnelles de nommer au fonction civile et militaire. La révocation de haut fonctionnaire cela ne relève que des prérogatives du président de la République que la Constitution lui donne. Donc, je pense légitimement que le président de la République a le droit de mettre fin à la fonction de Sory kaba. En tant que député et responsable de l’Apr, nous ne pouvons que constater ».



Abdou Mbow tient à préciser que : « Comme certains ont eu à commenter cela, le limogeage de Sory Kaba, « ne relève nullement de la déclaration qu'il a eue à faire dimanche », lors de l’émission Grand Jury sur la Rfm. Avant de conclure : « Dans les jours à venir vous comprendrez que cela n’a absolument rien à avoir ».