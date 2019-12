Abdoulaye Diouf Sarr : Abdoul Mbaye est « incapable de faire une quelconque prédiction »

Le ministre sénégalais de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr ne semble pas digérer la sortie de l'ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye. Selon lui, il a fait des prévisions qui ne sont fondées sur aucune analyse scientifique.« J'ai été étonné d'entendre Abdoul Mbaye tenir de tels propos. Il a été nommé Premier ministre alors qu'il ne faisait pas de la politique. Il a été parachuté par le président de la République. Il ne connait pas le Sénégal des profondeurs, il ignore la réalité opérationnelle du terrain. Il ne sait pas ce qui se passe dans le monde rural donc, il est incapable de faire une quelconque prédiction », a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr.« Les résultats sont satisfaisants. La production agricole a pris son envol. Mais, le résultat n'est pas seulement la production, il y a également la commercialisation qui est une réussite. Comment on peut ainsi prédire un Sénégal catastrophique en 2020 », s'est interrogé le ministre.En conférence de presse vendredi, Abdoul Mbaye s’est exprimé sur la situation politique économique et sociale du Sénégal. Après avoir expliqué que le Sénégalais vont souffrir pendant des années à cause de l’ajustement structurel, il a prédit que 2020 sera aussi une année catastrophique.