Abdoulaye Wilane salue la décision du président Macky Sall

A la suite de la décision du président Macky Sall de ne pas se présenter à la présidentielle de 2024, le président du conseil départemental de Kaffrine Abdoulaye Wilane a apprécié son choix avant de saluer la décision.



Invité dans l'édition spécial à Walfadjiri l'ancien maire de Kaffrine a déclaré : « le président Macky Sall est resté à la hauteur de ce qui distingue les grands hommes et les hommes de valeurs. Il a reconduit le Sénégal là où l'avait laissé le président Senghor quand il avait décidé de quitter le pouvoir il est sorti par la grande porte et c'est à saluer. Je prends acte de cette noble décision du président de la République qui a décidé de ne pas se présenter même si la Constitution le lui permet et j'appelle la classe politique les guides religieux de venir accompagner le président de terminer en beauté son mandat ».



Pour rappel, c'est pour une première fois dans l'histoire politique sénégalaise qu’un président de la République va organiser des élections présidentielles sans y participer.