Accident à Saint-Louis : bilan, un mort et 13 blessés

Un (1) mort et treize (13) blessés, c’est le bilan de l’accident qui s’est produit ce lundi très tôt le matin sur la route de Saint-Louis, une ville située sur la côte nord-ouest du Sénégal. À l’origine, un taxi jaune-noire qui a violemment percuté un véhicule de type 4x4 qui s’est aussitôt renversé sur la route.



Selon Ndarinfo qui donne l’information, d’autres véhicules, qui étaient confrontés au problème du brouillard et qui roulaient à vive allure, sont venus percuter les deux véhicules, occasionnant ainsi un carambolage. La victime, un passager, a succombé à ses blessures et 13 autres individus s'en sont sortis avec des blessures. Ils ont été admis aux urgences.